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    Путин во второй раз в истории не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин не станет участвовать в традиционном гала-матче Ночной хоккейной лиги, который пройдет в «Сириусе» 10 мая. Об этом 4 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

    Отметим, что это лишь второй раз в истории, когда президент пропускает гала-матч. Это событие проходит с 2012 года в рамках Всероссийского фестиваля — финального мероприятия Ночной хоккейной лиги. В нем участвуют легенды отечественного хоккея, руководители Российского государства и ряда субъектов РФ. Как правило, Владимир Путин всегда принимал участие в гала-матче, за единственным исключением. Произошло это в 2013 году. В тот раз президент России ограничился символическим вбрасыванием шайбы и просмотром игры с трибуны.

    В остальных случаях всегда побеждала команда, в составе которой играл президент. При этом Путин регулярно отличается высокой результативностью. Так, например, в 2019 году он забил рекордные 10 шайб.

    В 2020 году сезон в Ночной хоккейной лиге был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса, соответственно не состоялся и гала-матч.

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    Комментарии (8)

    Денеб
    Не смею надеяться.... а вдруг?
    Доверчивый_5e4ce296a0900
    Неужели скоро дождемся?
    serzh.ferro
    о, есть надежда,что слухи не безпочвенные.
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