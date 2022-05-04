Путин во второй раз в истории не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин не станет участвовать в традиционном гала-матче Ночной хоккейной лиги, который пройдет в «Сириусе» 10 мая. Об этом 4 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.



Отметим, что это лишь второй раз в истории, когда президент пропускает гала-матч. Это событие проходит с 2012 года в рамках Всероссийского фестиваля — финального мероприятия Ночной хоккейной лиги. В нем участвуют легенды отечественного хоккея, руководители Российского государства и ряда субъектов РФ. Как правило, Владимир Путин всегда принимал участие в гала-матче, за единственным исключением. Произошло это в 2013 году. В тот раз президент России ограничился символическим вбрасыванием шайбы и просмотром игры с трибуны.

