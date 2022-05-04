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    Росреестр рассказал о резком росте продаж жилья в марте. За квартал количество сделок выросло на треть

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    В первом квартале 2022 года Росреестр зарегистрировал 247 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О таких результатах 4 мая сообщает пресс-служба ведомства.

    «По итогам марта 2022 года статистика учетно-регистрационных действий демонстрирует стабильный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рынке долевого строительства за первый квартал вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, на вторичном рынке — почти на 15%», — заявила замруководителя Росреестра Елена Мартынова.

    В Петербурге за квартал было заключено 22,4 тысячи ДДУ. Больше только в Москве и Московской области.

    За первые три месяца года в России было зарегистрировано 862 тысячи ипотечных кредитов. Это на 2,3% больше, чем в первом квартале 2021 года. По количеству жилищных займов Петербург также оказался на третьем месте. В городе было заключено 42,5 тысячи таких сделок.

    Что касается вторичного рынка, с января по март жители страны заключили 941 тысячу договоров купли-продажи против 820 тысяч годом ранее. Такие сделки чаще всего проводили в Подмосковье (72,3 тысячи), Краснодарском крае (57,3 тысячи), Москве (41 тысяча).

    При этом наибольший рост сделок во всех трех сегментах пришелся на март, сообщает со ссылкой на Мартынову РБК.

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