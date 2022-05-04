    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    6 м/с, с-з

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Тверской области подростки пытались плавать по Волге на старом холодильнике, прокуратура организовала проверку

    910
    9 комментариев

    Прокуратура Тверской области проводит проверки после сообщений СМИ о детях, попытавшихся плавать по Волге на старом холодильнике.

    «Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по информации из СМИ о том, что днем 3 мая на Мигаловской набережной Твери подростки притащили старый холодильник и пытались на нем плыть по реке. Прокуратурой будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 4 мая.

    Сначала сообщения о сплаве подростков появились в социальных сетях, а затем и в местных СМИ. Сообщалось, что 3 мая мальчики принесли к Волге старый холодильник, найденный на помойке, и попытались использовать его в качестве лодки. Их остановили прохожие, пообещавшие вызвать полицию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Владислав Терехин
    Тоже мне новость. И чего такого противоправного они совершили, что прокуратура подключилась?
    VKuser58309756
    А где фото плывущих на холодильнике? Фотоаппаратик есть, а фото нет.
    Klaus_Nesanta
    мы в детстве плавали на плотах по Кронверкскому протоку, власть от этого не возбуждалась
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close