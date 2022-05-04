В Тверской области подростки пытались плавать по Волге на старом холодильнике, прокуратура организовала проверку

«Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по информации из СМИ о том, что днем 3 мая на Мигаловской набережной Твери подростки притащили старый холодильник и пытались на нем плыть по реке. Прокуратурой будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 4 мая.



Сначала сообщения о сплаве подростков появились в социальных сетях, а затем и в местных СМИ. Сообщалось, что 3 мая мальчики принесли к Волге старый холодильник, найденный на помойке, и попытались использовать его в качестве лодки. Их остановили прохожие, пообещавшие вызвать полицию.