Водитель погрузчика, «под кайфом» сбивший самокатчика на Васильевском, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор водителю погрузчика одного из крупнейших дорожных предприятий города. Прошлой весной мужчина сел за руль техники под наркотиками и устроил ДТП с пострадавшим в Василеостровском районе.

Авария произошла 13 мая 2021 года около 7:10, сообщает 4 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял на основании путевого листа погрузчиком VOLVO L20B-P, принадлежащим СПб ГУДП «Центр». Выезжая с внутренней территории предприятия в переулке Декабристов, 2, на проезжую часть и поворачивая налево к улице Одоевского на скорости около 5 км/ч, мужчина не убедился в безопасности маневра и не пропустил ехавший по дороге электросамокат KUGOO S3 Pro. В результате столкновения самокатчик получил тяжелые травмы.

Свою вину водитель погрузчика полностью признал и раскаялся. Суд установил, что на учетах мужчина не состоит, а вот за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался неоднократно.

Василеостровский районный суд Петербурга признал его виновным по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года.