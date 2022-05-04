Подключите свои камеры. Власти Москвы хотят в онлайн-режиме следить за тем, кто и как развлекается в клубах

Мэрия Москвы с апреля обязала часть развлекательных заведений подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных мэрии. Это городская система видеонаблюдения, доступ к которой имеют правоохранительные органы и на базе которой работает столичная система распознавания лиц. Об этом 4 мая пишет «Коммерсантъ».



По словам источника издания, в первую очередь речь идёт о камерах на входах. При этом они должны соответствовать техническим параметрам, которые требует городская администрация. В методичке по подключению камер, полученной от представителя мэрии, говорится, что разрешение должно быть не менее 720p, скорость передачи данных — 1–4 Мбит/с.

