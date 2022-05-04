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    Подключите свои камеры. Власти Москвы хотят в онлайн-режиме следить за тем, кто и как развлекается в клубах

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    1 комментарий

    Мэрия Москвы с апреля обязала часть развлекательных заведений подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных мэрии. Это городская система видеонаблюдения, доступ к которой имеют правоохранительные органы и на базе которой работает столичная система распознавания лиц. Об этом 4 мая пишет «Коммерсантъ».

    По словам источника издания, в первую очередь речь идёт о камерах на входах. При этом они должны соответствовать техническим параметрам, которые требует городская администрация. В методичке по подключению камер, полученной от представителя мэрии, говорится, что разрешение должно быть не менее 720p, скорость передачи данных — 1–4 Мбит/с.

    Эксперты полагают, что клубы согласятся сотрудничать с мэрией формально. А на деле могут саботировать проект, чтобы сохранить посетителей.

    Мэрия Москвы постоянно масштабирует систему распознавания лиц. В частности, с её помощью можно оплачивать проезд в метро по системе FacePay. При этом в городе работает 213 тысяч камер видеонаблюдения, отправляющих данные в ЕЦХД.

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    Комментарии (1)

    Карабас Барабас
    Интересно, а камеры которые стоят при входе и внутри мэрии и городских управ передают данные в ЕЦХД? Интересно ведь посмотреть чем они там в рабочее время занимаются...
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