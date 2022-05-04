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    Всё для вас! Московские автозаки пообещали оборудовать кондиционерами и туалетами

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    2 комментария

    В 2022 году в Москве планируется выпуск нового, более комфортного автозака для задержанных граждан — он будет оборудован туалетом и кондиционером. Об этом 4 мая в ходе доклада на пленарном заседании Мосгордумы сообщила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

    «Одна из тем, которая беспокоит людей в местах принудительного содержания, — это перевозка в автозаках. По этой теме отдельно хочу сказать: мы много обращались по этой теме, и наш руководитель департамента транспорта выехал в следственный изолятор. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться. Надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, туалетом, со всеми условиями доставки людей», — цитирует Потяеву «Интерфакс».

    Московский омбудсмен добавила, что по этой теме уже получилось договориться столичному правительству и руководству СИЗО.

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    Комментарии (2)

    serzh.ferro
    это они для себя в скором обозрение...
    denem
    лучше автобусы сразу выпускать с решетками на окнах и стаканами, потом их по прямому назначению использовать в случае чего
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