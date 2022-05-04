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    Российскому футболу окажут господдержку на 23 млрд рублей

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    7 комментариев

    Российский футбольный союз (РФС) подготовил план по финансовой поддержке отечественного футбола. Как сообщает РБК 4 мая, в список мер входят налоговые льготы и дополнительное финансирование.

    Программа поддержки коснется профессиональных клубов, лиги и региональных федераций. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

    В частности, работников субъектов спорта временно исключат из налогооблагаемой базы доходов, снизят ставки страхового взноса до 20 процентов вместо 30,2, а также обнулят НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах.

    Среди мер неналогового характера — подтверждение возможности проведения выплат зарплаты иностранным специалистам «на их счета в зарубежных банках, а также разрешение на перевод валюты в зарубежные банки».

    Потенциальные источники дополнительного финансирования оцениваются в 23 млрд рублей. Необходимость подобных вливаний объясняется тем, что доходы федераций от коммерческой деятельности снижаются, сокращается рекламный рынок — «проекты развития находятся в зоне риска».

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    Комментарии (7)

    Карабас Барабас
    Мне кажется футбол здесь не причём. Доп. финансирование - 23 млрд рублей, и тут же "разрешение на перевод валюты в зарубежные банки".
    Что то это напоминает...
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    класс!
    значит, за свой счёт играть в своё удовольствие они не хотят, за услуги стадиона платить не хотят, за газон, за мяч и ворота, за форму, за кино, за ЧМ и ЧЕ, и за среднестатистическую з/п они играть тоже не хотят ...

    все другие олимпийские и не очень виды спорта завидуют футболистам
    serzh.ferro
    нормально так, а в это время смсками детишкам на операцию...
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