Российскому футболу окажут господдержку на 23 млрд рублей

В частности, работников субъектов спорта временно исключат из налогооблагаемой базы доходов, снизят ставки страхового взноса до 20 процентов вместо 30,2, а также обнулят НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах.

Программа поддержки коснется профессиональных клубов, лиги и региональных федераций. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Российский футбольный союз (РФС) подготовил план по финансовой поддержке отечественного футбола. Как сообщает РБК 4 мая, в список мер входят налоговые льготы и дополнительное финансирование.

Среди мер неналогового характера — подтверждение возможности проведения выплат зарплаты иностранным специалистам «на их счета в зарубежных банках, а также разрешение на перевод валюты в зарубежные банки».

Потенциальные источники дополнительного финансирования оцениваются в 23 млрд рублей. Необходимость подобных вливаний объясняется тем, что доходы федераций от коммерческой деятельности снижаются, сокращается рекламный рынок — «проекты развития находятся в зоне риска».