Учитель ОБЖ из Петербурга смог получить зарплату только с помощью приставов

Исполнительный лист о взыскании 80 тысяч рублей был предъявлен в Московский райотдел. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2017 года петербуржец работал в частной школе учителем ОБЖ. 1 сентября он не был допущен к работе и с удивлением узнал, что был уволен накануне. Как будто бы по собственному желанию, но учитель такого заявления не писал. Педагог был возмущен и пошел в суд.



Выяснилось, что в июне 2020 года мужчина написал заявление на отпуск на 56 календарных дней в соответствии с трудовым договором, однако работодатель предоставил ему отпуск лишь на 28 календарных дней. Далее работодатель без согласия учителя предоставил ему отпуск без сохранения заработной платы. 1 сентября 2020 года руководство школы лишь предложило учителю написать заявление на увольнение задним числом.

