Учитель ОБЖ из Петербурга смог получить зарплату только с помощью приставов

Судебные приставы Московского района взыскали в пользу незаконно уволенного учителя зарплату за время вынужденного прогула. Сверху накапавшей суммы легли 10 тысяч исполнительского сбора. Историю 4 мая рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.
Исполнительный лист о взыскании 80 тысяч рублей был предъявлен в Московский райотдел. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2017 года петербуржец работал в частной школе учителем ОБЖ. 1 сентября он не был допущен к работе и с удивлением узнал, что был уволен накануне. Как будто бы по собственному желанию, но учитель такого заявления не писал. Педагог был возмущен и пошел в суд.
Выяснилось, что в июне 2020 года мужчина написал заявление на отпуск на 56 календарных дней в соответствии с трудовым договором, однако работодатель предоставил ему отпуск лишь на 28 календарных дней. Далее работодатель без согласия учителя предоставил ему отпуск без сохранения заработной платы. 1 сентября 2020 года руководство школы лишь предложило учителю написать заявление на увольнение задним числом.
Суд неоднократно требовал у представителя школы показать документы, которые бы доказали правомерность увольнения учителя. Однако этого сделано не было. Увольнение было признано незаконным, школе нужно было вернуть всю зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Судебный пристав вручил руководству школы постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения судебного решения. Однако добровольного погашения задолженности не последовало, за что был вынесен исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. В итоге денежные средства были разысканы на банковском счете учебной организации и списаны в пользу петербуржца. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.