Мужчину спасли при квартирном пожаре у станции Стрельна

Полтора десятка пожарных тушили вспыхнувшую квартиру в Петродворцовом районе Петербурга. Спасённому от огня жильцу потребовалась помощь врачей.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Вокзальной улице, 6, поступил на пульт дежурного незадолго до половины одиннадцатого часа утра 4 мая. На картах по этому адресу расположен двухэтажный кирпичный жилой дом.



Огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры, обгорели 2 из 12 квадратных метров помещения. На локализацию пожара ушло менее 20 минут.

