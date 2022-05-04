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    Мужчину спасли при квартирном пожаре у станции Стрельна

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    Полтора десятка пожарных тушили вспыхнувшую квартиру в Петродворцовом районе Петербурга. Спасённому от огня жильцу потребовалась помощь врачей.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Вокзальной улице, 6, поступил на пульт дежурного незадолго до половины одиннадцатого часа утра 4 мая. На картах по этому адресу расположен двухэтажный кирпичный жилой дом.

    Огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры, обгорели 2 из 12 квадратных метров помещения. На локализацию пожара ушло менее 20 минут.

    Медицинская помощь потребовалась мужчине. В ведомстве уточнили, что скорая помощь увезла его в больницу.

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