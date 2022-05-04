Первое рабочее утро мая отличилось в Петербурге свободными дорогами и гигантской пробкой на КАД

В утренний час пик 4 мая дороги Петербурга оказались загружены всего на 5 баллов — это на 2 балла меньше обычного. Топ пробок при этом практически оккупировала КАД. Самый большой затор там превысил 13 километров.
По данным «Яндекс.Пробок», самыми загруженными улицами Петербурга утром среды стали Московское шоссе в обе стороны и Пискарёвский проспект в центр, там было 7 баллов. На Софийской улице фиксировали нехарактерные для утра 6 баллов, причем в направлении из центра. Обычно в это время там бывает вдвое свободнее.
На Российском путепроводе проезду мешало ДТП из серии «Слон и Моська». На въезде на Российский путепровод со стороны проспекта Большевиков столкнулись легковой Hyundai и самосвал, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артём. Судя по фото, обе машины пытались съехать на путепровод с улицы Кржижановского, но водитель «Хёндэ», видимо, не учел размеров и радиуса поворота большегруза.
Одновременно необычно свободным для рабочего утра оказался Приморский проспект: в центр там было 4 балла вместо семи. На участке Индустриальный проспект — проспект Большевиков в сторону Октябрьской набережной зафиксировали всего 2 балла вместо обычных пяти и 3 балла вместо шести к Шафировскому проспекту.
Самые крупные пробки утром 4 мая собрались:
- в 9:38 на внешнем кольце КАД — 13,5 км от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта;
- в 10:00 на внешнем кольце КАД — 5 км от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе;
- в 8:42 на внешнем кольце КАД — 4,2 км от Старопетергофского канала до Ропшинского шоссе;
- в 10:00 на внутреннем кольце КАД — 3,8 км от реки Новой до Таллинского шоссе;
- в 7:42 на проспекте Обуховской Обороны — 3,6 км от метро «Пролетарская» до улицы Крупской.