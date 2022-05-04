Первое рабочее утро мая отличилось в Петербурге свободными дорогами и гигантской пробкой на КАД

В утренний час пик 4 мая дороги Петербурга оказались загружены всего на 5 баллов — это на 2 балла меньше обычного. Топ пробок при этом практически оккупировала КАД. Самый большой затор там превысил 13 километров.

По данным «Яндекс.Пробок», самыми загруженными улицами Петербурга утром среды стали Московское шоссе в обе стороны и Пискарёвский проспект в центр, там было 7 баллов. На Софийской улице фиксировали нехарактерные для утра 6 баллов, причем в направлении из центра. Обычно в это время там бывает вдвое свободнее.



На Российском путепроводе проезду мешало ДТП из серии «Слон и Моська». На въезде на Российский путепровод со стороны проспекта Большевиков столкнулись легковой Hyundai и самосвал, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артём. Судя по фото, обе машины пытались съехать на путепровод с улицы Кржижановского, но водитель «Хёндэ», видимо, не учел размеров и радиуса поворота большегруза.