«Лада» выехала на встречку на М-4 «Дон», в ней погибли все взрослые и дети

Шесть человек скончались в результате ночной аварии в Ростовской области.



Как сообщает «МВД — Медиа», ДТП произошло 4 мая в 0:40 на 991-м километре автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе.



По предварительной версии, 36-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес Виано». В обеих машинах было по шесть человек. В микроавтобусе четверо пассажиров получили травмы. В «Ладе» погибли водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности двух и более человек», пишет 161.RU.

