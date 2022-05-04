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    «Лада» выехала на встречку на М-4 «Дон», в ней погибли все взрослые и дети

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    7 комментариев
    Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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    Шесть человек скончались в результате ночной аварии в Ростовской области.

    Как сообщает «МВД — Медиа», ДТП произошло 4 мая в 0:40 на 991-м километре автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе.

    По предварительной версии, 36-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес Виано». В обеих машинах было по шесть человек. В микроавтобусе четверо пассажиров получили травмы. В «Ладе» погибли водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности двух и более человек», пишет 161.RU.

    Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

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    Комментарии (7)

    Mr.Long
    То есть шесть человек в Ладе никого не смущает? Ну да, ну да, отбойники виноваты.
    Muxpeh
    Чиновники: Разделители потока на трассах? Не, не слышали.
    Детей жалко.
    Alex000
    Лада - то, что надо.
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