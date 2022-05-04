За выходные в ДТП в Петербурге и области пострадали 54 человека. Смертельный наезд скорой стал уголовным делом

С 29 апреля по 3 мая в Петербурге и Ленинградской области произошло
По факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Любани возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает 4 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 14:04 3 мая на 615-м километре трассы М-10 «Россия» 52-летний водитель Ford Transit скорой помощи сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 71-летнюю жительницу Тосно. Пенсионерка скончалась на месте. Скорая ехала со включенными спецсигналами, везя в больницу пациентку с коронавирусными осложнениями. Водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Всего, по данным УГИБДД, в Ленинградской области за прошедшие пять дней зафиксировали 348 ДТП, из которых 16 были с пострадавшими. В них получил травмы 21 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых погибли. В Петербурге за это время произошло