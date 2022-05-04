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    Пора решаться на добро. Как петербуржцы помогают благотворительным фондам

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    Как можно помочь благотворительному фонду, если для этого нет финансовой возможности? Много ли усилий для этого надо? Своим опытом с «Фонтанкой» поделились волонтёры одного из петербургских фондов. Как оказалось, главное, чтобы было желание.

    Фото: https://pixabay.com/ru/
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    «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я не смогу запомнить. Привлеки меня к участию, и я пойму», эту мудрую мысль приписывают древним индейцам. Мы вряд ли узнаем, принадлежит ли высказывание их народу, но в этих словах заключается суть благотворительности: пока сам не попробуешь не поймешь, как это работает. «Фонтанка» и благотворительный фонд «свет.дети» рассказывают о волонтёрах, которые решились на добрые дела и оказывают неоценимую помощь тем, кто в ней нуждается.

    Необязательно принимать личное участие во всех процессах благотворительного фонда, идти к подопечным и делать что-то руками. Не меньше добра и пользы можно принести, если помогать фонду, привлекая средства для помощи детям.

    — Мы гордимся друзьями и волонтёрами. Вместе мы год за годом делаем десятки добрых дел: помогаем лечить детей, поддерживаем семьи, веселим и развиваем ребят, которые подолгу проходят терапию дома и в больницах. Средства на эти проекты помогают собирать часто незнакомые нам люди. Они устраивают благотворительные акции и мероприятия, делятся своими знаниями и умениями, привлекая деньги для подопечных. Это называется волонтёрским фандрайзингом, — рассказали в фонде «свет.дети».

    Только за последний год 52 человека отметили свои дни рождения вместе с фондом. Также добровольные помощники помогли организовать более 30 благотворительных акций. Мы познакомились с некоторыми волонтёрами, и они поделились своим опытом.

    «Рассказываю о благотворительности не для того, чтобы показать, какой я хороший»

    Илья — музыкант, маркетолог, креативный директор и визионер. По его мнению, важно вдохновлять людей на добрые дела и рассказывать о них вне зависимости от количества подписчиков в соцсетях:

    — Я рассказываю о своём участии в благотворительности не для того, чтобы показать, какой я хороший. Когда удаётся донести до других мою историю помощи, повышается вероятность, что люди тоже придут и помогут. Каждый в силу своих возможностей, — рассказывает Илья.

    Илья
    ИльяФото: Фото из личного архива
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    О фонде «свет.дети» он узнал от друга. Сарафанное радио — хорошая мотивация к действию, когда человек, которому доверяешь, рекомендует благотворительную инициативу исходя из своего опыта. Это помогает решиться на первый шаг лучше, чем реклама.

    Илья регулярно участвует в социальных проектах, но свой день рождения он впервые посвятил фонду «свет.дети»:

    — Это здорово, когда всё внимание людей, которое они уделяют тебе в этот день, направляется в позитивное русло. Пост об акции взлетел по количеству лайков и комментариев, люди быстро реагировали, причём не только близкие. Были те, кто просил подробнее рассказать о фонде, и после моей рекомендации тоже делали пожертвования. В итоге получилось всё: и день рождения, и сумма, которую удалось собрать в помощь подопечным фонда. Я уверен, что кризисы — не помеха благотворительности. Главное — не отключаться. Если не можете жертвовать тысячу в месяц, сократите сумму до комфортной величины. Если нет возможности помогать большому количеству фондов постоянно, миксуйте, но не останавливайте поток добра.

    «Видео от фонда было настолько милым, что все наши гости растрогались и не смогли пройти мимо»

    Дарья и Михаил на акцию в день свадьбы решились спонтанно.

    Михаил и Дарья.
    Михаил и Дарья.Фото: Михаил Крылов
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    — Я не помню, откуда узнала о фонде: скорее всего, прочитала историю ребёнка, которому требовалась помощь. Никакой личной истории с фондом у меня не связано. У мужа тоже. Просто в день свадьбы мы сделали благотворительную акцию. Мы ни с кем не советовались. Вместо покупки букетов попросили гостей сделать пожертвования в фонд. Никто не удивился такому решению. Наоборот, участие в добром деле подсветило праздник особенным сиянием. В этом помогло видео, которое сняли для нашей пары волонтёры фонда: когда его показали на торжестве, ни у кого не осталось сомнений в искренности доброго жеста, — рассказывает Дарья.

    Она почти не ведёт социальные сети, не всегда может делать крупные пожертвования. Свадьба стала возможностью сделать доброе дело: в акции Дарьи и Михаила приняли участие все гости праздника.

    «В начале может не получиться, но есть смысл попробовать снова»

    Раис работает в сфере IT, занимается разработкой новых продуктов. Идея его благотворительной акции родилась в пандемию. Во время карантина он вернулся к своему давнему увлечению — рисованию. Вместо холстов Раис использовал картонные футляры от Большой советской энциклопедии, а краски взял те, что остались после ремонта:

    — Всё как-то само получилось: картины создавались легко и быстро. Их становилось много. Оставлять себе не хотелось, а дарить друзьям — тоже не вариант: картину нужно хотеть, восхищаться ею, а не принимать из вежливости. Мысль сделать благотворительный вернисаж показалась самой оптимальной.

    Раис
    РаисФото: Сергей Потеряев
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    Раис не стал тратить время на лишние сомнения и превратил свой аккаунт в социальных сетях в виртуальную галерею. Результат превзошёл ожидания. Знакомые, друзья и друзья друзей поддержали идею непрофессионального художника.

    — Необычный формат акции только помог: ламповые мероприятия не настолько эффективны, они не привлекают внимания большого количества людей. Важно не только собрать деньги, но и рассказать о своих ценностях и принципах. Заразить людей своей идеей. Мой опыт в благотворительности схож с работой над новым холстом. Вначале может не получиться, но есть смысл попробовать снова. Дать себе несколько шансов, и всё получится. Это очень похоже на принципы Agile — подхода к проектированию сервисов. Не нужно ставить перед собой грандиозных целей. Планируйте этапы большого проекта и постепенно идите к желаемому результату.

    «В этом вся магия — превращать обычные вещи в целебные»

    Амбасcадор фонда «свет.дети» Катя — из тех людей, кто не перестаёт думать о других даже в ситуации стресса. События последних месяцев не отвлекли её ни от работы, ни от волонтёрства. Катя — управляющая несколькими барами в Санкт-Петербурге. В её заведениях органично соседствуют весёлые вечеринки, мастер-классы по рисованию, шахматные турниры и благотворительные акции.

    — Добрые мероприятия идут с такой периодичностью, чтобы и польза была, и навязчивость отсутствовала. Так, что все довольны. Сейчас что угодно можно превратить в волонтёрство. Берёте любое занятие — от езды на велосипеде до игры на гитаре — и делаете из этого благотворительный проект. В этом вся магия — превращать обычные вещи в целебные, — рассказывает Катя.

    Катя
    КатяФото: Предоставлено БФ «свет.дети»
    Актеры «Независимого театрального проекта»
    Актеры «Независимого театрального проекта»Фото: Екатерина Фёдорова
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    В апреле в одном из баров Кати состоялась читка пьесы петербургского драматурга Полины Коротыч «Вадик поёт свою музыку» в исполнении «Независимого театрального проекта». Читка — это спектакль, в котором актёры играют без декораций и костюмов, а для постановки им нужно несколько стульев и пара метров свободного пространства. Во время просмотра зрители оставляли пожертвования в благодарность артистам. Собранные средства пошли на помощь подопечным фонда «свет.дети».

    Концепция «Независимого театрального проекта» не совсем обычная: ребята собираются вместе только тогда, когда хочется. Благотворительные читки в местах, куда люди приходят расслабиться и отдохнуть, например в барах, — давняя идея участников проекта.

    — Это классная история, когда зрителю не называют стоимость билета, предоставляя возможность оставить пожертвование по внутреннему порыву. Даже 100 рублей — это уже что-то. Главное — удовольствие от процесса, открытое сердце и желание доставить радость себе и другим, — рассказывает актриса Дарья Алексеева.

    Иногда кажется, что от человека мало что зависит. Баланс тьмы и света как будто нарушается, и ценность личного усилия стремится к нулю. В такие моменты спасает благотворительность. Благотворительные фонды — соединительное звено между тем, кто может помочь, и тем, кому нужна поддержка. Они перенаправляют усилия и ресурсы людей, чтобы помогать быстро и качественно. Главный актив благотворительных фондов — это не деньги, а доверие и регулярная посильная помощь общества.

    С 2017 года волонтёры-фандрайзеры собрали для подопечных фонда «свет.дети» 4 434 960 рублей. Это значительная сумма для поддержки постоянных проектов и оказания адресной помощи.

    — Каждый день мы получаем 8–10 новых запросов о помощи. Поддержка неравнодушных людей — это не капля в море, а целый океан доброты и участия. И если кто-то решил посвятить фонду «свет.дети» значимое событие жизни, профессиональное достижение или хобби, мы будем рады помочь в реализации вашей задумки. Если вы ограничены во времени и на акцию пока нет ресурса, можно просто поддержать наших подопечных, — говорят в фонде.

    Екатерина Антипова, БФ «свет.дети», специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: https://pixabay.com/ru/
    Илья
    ИльяФото: Фото из личного архива
    Михаил и Дарья.
    Михаил и Дарья.Фото: Михаил Крылов
    Раис
    РаисФото: Сергей Потеряев

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