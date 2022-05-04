Погода в Петербурге идёт на рекорд: 4 мая может стать самым холодным за 20 лет

Тыловая часть циклона обещает петербуржцам холодную среду. Но уже в четверг всё изменится.

По прогнозу «Яндекс.Погоды», впервые за 20 лет 4 мая будет таким холодным: плюс 4 будут ощущаться как минус 2 градуса пр низкой влажности воздуха — 38 % . Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от плюс 2 до плюс 17 градусов. Самое холодное 4 мая выдалось в 1965 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 24.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая местами возможен кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, днём поднимется до 6–8.

Похолодание сегодня выходит на максимум: регион останется в тыловой части циклона, ушедшего на восток, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, вместе с ветрами северных румбов продолжат поступать порции холодного воздуха, и кратковременные дожди может разбавить мокрый снег. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.



В четверг будет уже без осадков и теплее. По данным СЗ УГМС, воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, а в пятницу — уже до 14–16 градусов.

