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    Погода в Петербурге идёт на рекорд: 4 мая может стать самым холодным за 20 лет

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    Тыловая часть циклона обещает петербуржцам холодную среду. Но уже в четверг всё изменится.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая местами возможен кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, днём поднимется до 6–8.

    По прогнозу «Яндекс.Погоды», впервые за 20 лет 4 мая будет таким холодным: плюс 4 будут ощущаться как минус 2 градуса пр низкой влажности воздуха — 38 %. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от плюс 2 до плюс 17 градусов. Самое холодное 4 мая выдалось в 1965 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 24.

    Похолодание сегодня выходит на максимум: регион останется в тыловой части циклона, ушедшего на восток, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, вместе с ветрами северных румбов продолжат поступать порции холодного воздуха, и кратковременные дожди может разбавить мокрый снег. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    В четверг будет уже без осадков и теплее. По данным СЗ УГМС, воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, а в пятницу — уже до 14–16 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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