Предприниматель с пистолетом распугивал посетителей строймаркета на Энгельса

Пистолет помог предпринимателю разобраться с задирами у строительного гипермаркета в Выборгском районе Петербурга. Теперь им самим занимается полиция, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 мая.



Выстрелы в «Петровиче» на проспекте Энгельса, 157, услышали накануне около шести часов вечера и нажали тревожную кнопку. Палили за пределами магазина. Об этом же полицию известил встревоженный прохожий.



К приезду наряда патрульно-постовой службы на подступах к гипермаркету царило спокойствие, но личность стрелка не осталась тайной. С вневедомственной охраной уже успел пообщаться 39-летний предприниматель из Красносельского района города, который занимается сетью общежитий и хостелов для иностранцев.

