Предприниматель с пистолетом распугивал посетителей строймаркета на Энгельса

Пистолет помог предпринимателю разобраться с задирами у строительного гипермаркета в Выборгском районе Петербурга. Теперь им самим занимается полиция, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 мая.
Выстрелы в «Петровиче» на проспекте Энгельса, 157, услышали накануне около шести часов вечера и нажали тревожную кнопку. Палили за пределами магазина. Об этом же полицию известил встревоженный прохожий.
К приезду наряда патрульно-постовой службы на подступах к гипермаркету царило спокойствие, но личность стрелка не осталась тайной. С вневедомственной охраной уже успел пообщаться 39-летний предприниматель из Красносельского района города, который занимается сетью общежитий и хостелов для иностранцев.
Он продемонстрировал травматический Grand Power со свежеполученным разрешением, рассказал о двух нахальных незнакомцах, не настроенных на мирное решение вопросов, и уехал на «Ауди А6». Мужчину догнали, задержали и разместили в изоляторе временного содержание.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным АЖУР, для предпринимателя оно не первое: в 2015 году его привлекали за фиктивную постановку иностранцев на учёт.