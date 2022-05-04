Воры оставили врача в Красногвардейском районе без дрели и перфоратора

Отъезд на выходные обернулся для петербургского врача потерей техники, инструментов и накоплений.
В полицию в Красногвардейском районе 31-летняя врач одной из больниц Петербурга обратилась накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 мая. Петербурженка отсутствовала в своей квартире на проспекте Энергетиков с 29 апреля по 3 мая. А когда вернулась, то сразу почувствовала сквозняк. По предварительной информации, воры проникли в её квартиру на первом этаже дома через окно. Из помещения похитили музыкальную колонку, дрель, перфоратор, три пары сережек, одно кольцо и 10 тысяч рублей наличными.
Сумму ущерба пострадавшая оценила в 55 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.