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    Воры оставили врача в Красногвардейском районе без дрели и перфоратора

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    1 комментарий

    Отъезд на выходные обернулся для петербургского врача потерей техники, инструментов и накоплений.

    В полицию в Красногвардейском районе 31-летняя врач одной из больниц Петербурга обратилась накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 мая. Петербурженка отсутствовала в своей квартире на проспекте Энергетиков с 29 апреля по 3 мая. А когда вернулась, то сразу почувствовала сквозняк. По предварительной информации, воры проникли в её квартиру на первом этаже дома через окно. Из помещения похитили музыкальную колонку, дрель, перфоратор, три пары сережек, одно кольцо и 10 тысяч рублей наличными.

    Сумму ущерба пострадавшая оценила в 55 тысяч рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Скромно врачи живут.Денег нет,но держатся.
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