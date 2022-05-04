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    BMW с красивым номером мчит на красный, тараня машины. ДТП на Большом Сампсониевском попало на видео

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    3 комментария

    Очевидцы сообщают о пострадавшем.

    Водитель BMW устроил аварию на Большом Сампсониевском проспекте: на записи регистратора видно, как он нарушил ПДД.

    Судя по видео, опубликованному 4 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», BMW X7 с номером «777» вылетел на перекрёсток, похоже, не тормозя, когда ему уже горел красный и поперечный поток уже тронулся. Видно, как внедорожник задел едущую первой машину. На фотографиях — ещё один повреждённый автомобиль.

    «Ехали в белом такси во втором ряду. Пролетел прямо перед нами и снес слева в ряду «Хендэ». Как в нас не влетел, я не знаю», — рассказывает Павел. По словам Ильи, медики скорой помощи забрали человека из «КИА»: его якобы «вырубило подушкой».

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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    Комментарии (3)

    Игoрь
    Фонтанка перестала близко знакомить своих читателей с героями города. Раньше бы про пилота бмв даже размер сапог написали бы, а сейчас ни о количестве штрафов, ни о малой родине, ни о профессии..
    Безработный из Твери
    Благодаря подковерным игрищам верхушки полиции, чьи интересы последние десятилетия ограничивались посадкой на должности своих, в Санкт-Петербурге полная вакханалия на дорогах. Сколько раз этот БМВ позволил себе проехать на красный в этот день? В последний раз просто не «повезло»: поток или раньше тронулся, или светофоры не были настроены с привычной задержкой между сигналами.
    Леонтий
    Если не успеешь то опоздаешь.Москва.Да и наши,местные не лучше.
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