BMW с красивым номером мчит на красный, тараня машины. ДТП на Большом Сампсониевском попало на видео

Судя по видео, опубликованному 4 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», BMW X7 с номером «777» вылетел на перекрёсток, похоже, не тормозя, когда ему уже горел красный и поперечный поток уже тронулся. Видно, как внедорожник задел едущую первой машину. На фотографиях — ещё один повреждённый автомобиль.



«Ехали в белом такси во втором ряду. Пролетел прямо перед нами и снес слева в ряду «Хендэ». Как в нас не влетел, я не знаю», — рассказывает Павел. По словам Ильи, медики скорой помощи забрали человека из «КИА»: его якобы «вырубило подушкой».

