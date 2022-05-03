В Екатеринбурге чуть не сгорел мемориал Романовых, есть версия о поджоге

Пожар вблизи мемориала Романовых на окраине Екатеринбурга тушили спасатели 3 мая. До креста оставалось около 60 метров.

Примерно 100 квадратных метров природного массива выгорело рядом с мемориалом Романовых, пишет E1 со ссылкой на главу одноименного благотворительного фонда Илью Коровина.

По его словам, огонь удалось остановить примерно в 50–70 метрах от места обнаружения останков царской семьи и в 10 метрах от газовой трубы.

«От газопровода до дороги выгорело всё, около ста квадратных метров. Там было болото, а теперь вонища. Огромное черное пятно. Я расспросил людей, помогавших тушить пожар. Пришли к выводу, что это точно был поджог. Потому что тут местами, в лесу, в кустах, еще даже лед не сошел», — убежден глава фонда.