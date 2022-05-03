    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-з

    757мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Екатеринбурге чуть не сгорел мемориал Романовых, есть версия о поджоге

    291
    1 комментарий

    Пожар вблизи мемориала Романовых на окраине Екатеринбурга тушили спасатели 3 мая. До креста оставалось около 60 метров.

    Примерно 100 квадратных метров природного массива выгорело рядом с мемориалом Романовых, пишет E1 со ссылкой на главу одноименного благотворительного фонда Илью Коровина.

    По его словам, огонь удалось остановить примерно в 50–70 метрах от места обнаружения останков царской семьи и в 10 метрах от газовой трубы.

    «От газопровода до дороги выгорело всё, около ста квадратных метров. Там было болото, а теперь вонища. Огромное черное пятно. Я расспросил людей, помогавших тушить пожар. Пришли к выводу, что это точно был поджог. Потому что тут местами, в лесу, в кустах, еще даже лед не сошел», — убежден глава фонда.

    Тушили возгорание два пожарных расчета. Никто не пострадал.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    hal9000
    "В моде был некоторый беспорядок умов"..Бесы..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close