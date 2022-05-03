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    Экономика и санкции

    Ирландская компания потеряла 304 млн долларов из-за отказа России возвращать лизинговые самолеты

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    2 комментария

    Ирландский лизингодатель Avolon снизил до нуля стоимость десяти самолетов, которые были в российской аренде. Это потери в 304 млн долларов.

    Стоимость десяти самолетов раскрыта в отчете компании, пишет 3 мая «Коммерсантъ». Снизив до нуля их балансовую стоимость, Avolon потеряла 304 млн, но частично компенсировала эти потери высвобождением прочих средств. В итоге чистый убыток составил 182 млн долларов.

    В отчете отмечается, что компания прилагает «все усилия для восстановления активов» и была бы рада вернуть себе минимум четыре самолета.

    Ранее британские СМИ сообщали, что лизингодатели могут потерять до 10 млрд долларов из-за отказа России возвращать самолеты.

    Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать, страховать и отдавать России в лизинг самолеты с началом спецоперации на территории Украины.

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    Комментарии (2)

    Бонвиван
    Что делать... Если в свободном мире право собственности потеряло свое значение (а это крах "свободного общества"), то от остального мира иного не ждите.
    serzh.ferro
    кто там на федеральных каналах визжит про грабителей?)))
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