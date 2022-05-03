Ирландская компания потеряла 304 млн долларов из-за отказа России возвращать лизинговые самолеты

Ирландский лизингодатель Avolon снизил до нуля стоимость десяти самолетов, которые были в российской аренде. Это потери в 304 млн долларов.



Стоимость десяти самолетов раскрыта в отчете компании, пишет 3 мая «Коммерсантъ». Снизив до нуля их балансовую стоимость, Avolon потеряла 304 млн, но частично компенсировала эти потери высвобождением прочих средств. В итоге чистый убыток составил 182 млн долларов.

В отчете отмечается, что компания прилагает «все усилия для восстановления активов» и была бы рада вернуть себе минимум четыре самолета.