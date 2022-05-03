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    Командовать силами НАТО в Европе назначили генерала, который говорит на русском

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    3 комментария

    Генерал Кристофер Каволи назначен верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. Его кандидатуру предложил президент Байден.

    О назначении Каволи 3 мая сообщает Пентагон. До сих пор генерал командовал армией США в Европе и Африке.

    Каволи — магистр российских и восточноевропейских исследований Йельского университета, говорит на русском языке. На должности он сменит Тода Уолтерса, проработавшего главкомом Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе три года.

    Его кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден, назначение согласовано в альянсе.

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    Комментарии (3)

    Бонвиван
    Да, разумно. Тем легче ему будет подписывать капитуляцию. Ведь силы НАТО не станут же прикрываться "живым щитом"?... А если станут, то в нем не будет же русских и малороссов? Исход будет быстрым и очевидным.
    VKuser279092
    Разумное решение. Ему будет легче принять капитуляцию. Может возникнуть затруднение только из-за того, что поверженная сторона родным русским плоховато владеет. Но это их проблема, надо было в школе хорошо учиться, а не гопничать в подворотнях.
    xepnuminu
    в России нет уже ничего от слова совсем
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