Командовать силами НАТО в Европе назначили генерала, который говорит на русском

Генерал Кристофер Каволи назначен верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. Его кандидатуру предложил президент Байден.

О назначении Каволи 3 мая сообщает Пентагон. До сих пор генерал командовал армией США в Европе и Африке.

Каволи — магистр российских и восточноевропейских исследований Йельского университета, говорит на русском языке. На должности он сменит Тода Уолтерса, проработавшего главкомом Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе три года.

Его кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден, назначение согласовано в альянсе.