«Офигеть, кошечка какая»: на майские петербуржцам позировали рысь и медведь

Сад «Новинка» Гатчинского района Ленобласти на майские праздники превратился в филиал «Ракитинского заказника» — в эти дни к повелителям грядок наведался медведь. Как рассказал «Фонтанке» читатель, бурый мишка прохаживался по дороге, ведущей в поселок Новинка — Дружная Горка. Поселок находится в 126 километрах от Петербурга, там же расположены два заказника — «Ракитинский» и «Север Мшинского болота».

Мужчина оказался неробкого десятка — он не растерялся, успел снять незваного гостя на видео и прислал его в редакцию.