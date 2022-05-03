«Офигеть, кошечка какая»: на майские петербуржцам позировали рысь и медведь

Сад «Новинка» Гатчинского района Ленобласти на майские праздники превратился в филиал «Ракитинского заказника» — в эти дни к повелителям грядок наведался медведь. Как рассказал «Фонтанке» читатель, бурый мишка прохаживался по дороге, ведущей в поселок Новинка — Дружная Горка. Поселок находится в 126 километрах от Петербурга, там же расположены два заказника — «Ракитинский» и «Север Мшинского болота».
Мужчина оказался неробкого десятка — он не растерялся, успел снять незваного гостя на видео и прислал его в редакцию.
Читатель «Фонтанки»
«Фрося, здорово! Как дела?» — голос за кадром восторженно комментирует встречу. Правда, мужества оператора хватило ненадолго — после того как «Фрося» внезапно передумала уходить в лес и направилась в его сторону, съемка оборвалась. Надеемся, что сам себе режиссер успел унести от хозяина лесов ноги.
Жителям поселка Свирьстрой Лодейнопольского района, который находится в 261 километре от Петербурга, тоже повезло полюбоваться обитателями дикой природы — 1 мая в окрестности поселка забрела рысь. За ее неторопливым променадом оператор наблюдал из автомобиля.
«Офигеть, кошечка какая! Приехал на Свирьстрой за водичкой! Ух ты, красавица! Офигеть! Очень приятно, что у нас такие животные еще ходят», — комментирует оператор. Киска попила водички, вальяжно пересекла проезжую часть и была такова. Видео с рысью в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте» опубликовала петербурженка Юлия Карелина.