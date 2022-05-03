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    Подъезды к Петербургу замедлились с возвращением в город дачников

    6304
    4 комментария

    Пробка образовалась на Мурманском шоссе в сторону Петербурга вечером 3 мая. На Московском, Выборгском и Красносельском тоже есть где постоять.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», в общем дорожная ситуация в Петербурге оценивается в два балла. Самые серьезные заторы образовались на традиционных путях миграции дачников — с грядок и приусадебных участков обратно в город.

    Перспективы быстро оказаться дома не видят автомобилисты и их пассажиры, которые в половине восьмого вечера оказались на КАД между «Колой» и поворотом в Колтуши. Еще недавно пробка была и на самой трассе к Мурманску, но серьезный затор рассосался. Постаивает КАД и около Волхонки.

    Пробка образовалась на Выборгском шоссе перед поворотом на Осиновую Рощу. Местами постаивает Московское шоссе между Шушарами и Колпино.

    Кингисеппское, Гатчинское шоссе и дороги Красного Села «окрасились» в желто-красные оттенки.

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    Комментарии (4)

    162927202
    Потому что выезжать надо днем. В 13-14.
    АдъМирал
    Люди нетрадиционной ориентации на платном ЗСД затеяли ремонт полос в праздничные дни, именно по направлению максимального траффика. Толкались полчаса в пробке, через город быстрее и дешевле получилось бы.
    rs9313446
    почему Мурманка стоит от кисельни до дусьево-загадка(дтп нет).
    дальше в город свободно
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