Подъезды к Петербургу замедлились с возвращением в город дачников

Пробка образовалась на Мурманском шоссе в сторону Петербурга вечером 3 мая. На Московском, Выборгском и Красносельском тоже есть где постоять.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в общем дорожная ситуация в Петербурге оценивается в два балла. Самые серьезные заторы образовались на традиционных путях миграции дачников — с грядок и приусадебных участков обратно в город.

Перспективы быстро оказаться дома не видят автомобилисты и их пассажиры, которые в половине восьмого вечера оказались на КАД между «Колой» и поворотом в Колтуши. Еще недавно пробка была и на самой трассе к Мурманску, но серьезный затор рассосался. Постаивает КАД и около Волхонки.