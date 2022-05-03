Немецкая банковская группа DZ Bank Group возобновила платежные операции с Россией

Вторая крупнейшая банковская группа Германии DZ Bank после трехнедельного перерыва снова проводит платежные операции в России, но с дополнительным контролем всех транзакций, сообщает 3 мая ежедневная деловая газета Handelsblatt.

«Сейчас, примерно в течение семи недель, мы возобновили прием платежей из России при условии отсутствия причастных к санкциям организаций или лиц. Каждый платеж оформляется отдельным чеком», — заявил член правления DZ Bank Томас Ульрих, отвечающий за платежные операции.