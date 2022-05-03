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    Экономика и санкции

    Россия избежала дефолта по еврооблигациям

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    12 комментариев

    Россия с зазором в 11 часов избежала дефолта по евробондам, сократив местные резервы в американской валюте, 3 мая сообщил Bloomberg.

    Перевод в сумме 650 миллионов долларов по двум облигациям, льготный период по которым заканчивался 4 мая, запутался в широкомасштабных санкциях, но в итоге деньги к инвесторам все же поступают.

    «Три инвестора заявили во вторник, что их банки-хранители получили платежи, попросив не называть их имен при обсуждении частных транзакций», — сообщает издание.

    Следующая критическая дата — 25 мая, когда истекает срок действия лицензии OFAC, позволяющей выплачивать проценты и связанные с ними выплаты держателям российских облигаций.

    Вторая важная дата — 27 мая, когда должна состояться выплата по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.

    По облигациям 2026 года, номинированным в долларах, допускается оплата в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также предусмотрена выплата процентов в долларах на счета за пределами Нью-Йорка.

    Облигации 2036 года номинированы в евро, платеж по ним в рублях допустим только в случае крайней меры.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (12)

    radon
    Эх, фонтанка, не то модерируешь!
    DAE
    То есть у России украли 300 млрд. и мы еще должны переживать о каком то дефолте? ))
    angel of death
    от перемены мест слагаемых сумма не изменится...
    месяцем раньше - месяцем позже... это не изменит краха системы =)
    буду апплодировать стоя, когда эти крысы разбегутся =))))
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