Россия избежала дефолта по еврооблигациям

Россия с зазором в 11 часов избежала дефолта по евробондам, сократив местные резервы в американской валюте, 3 мая сообщил Bloomberg.
Перевод в сумме 650 миллионов долларов по двум облигациям, льготный период по которым заканчивался 4 мая, запутался в широкомасштабных санкциях, но в итоге деньги к инвесторам все же поступают.
«Три инвестора заявили во вторник, что их банки-хранители получили платежи, попросив не называть их имен при обсуждении частных транзакций», — сообщает издание.
Следующая критическая дата — 25 мая, когда истекает срок действия лицензии OFAC, позволяющей выплачивать проценты и связанные с ними выплаты держателям российских облигаций.
Вторая важная дата — 27 мая, когда должна состояться выплата по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.
По облигациям 2026 года, номинированным в долларах, допускается оплата в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также предусмотрена выплата процентов в долларах на счета за пределами Нью-Йорка.
Облигации 2036 года номинированы в евро, платеж по ним в рублях допустим только в случае крайней меры.