Россия избежала дефолта по еврооблигациям

Россия с зазором в 11 часов избежала дефолта по евробондам, сократив местные резервы в американской валюте, 3 мая сообщил Bloomberg.

Перевод в сумме 650 миллионов долларов по двум облигациям, льготный период по которым заканчивался 4 мая, запутался в широкомасштабных санкциях, но в итоге деньги к инвесторам все же поступают.

«Три инвестора заявили во вторник, что их банки-хранители получили платежи, попросив не называть их имен при обсуждении частных транзакций», — сообщает издание.

Следующая критическая дата — 25 мая, когда истекает срок действия лицензии OFAC, позволяющей выплачивать проценты и связанные с ними выплаты держателям российских облигаций.