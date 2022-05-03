Обменялись мнениями, обратил внимание, высказал озабоченность. Путин поговорил с Макроном

Очередной разговор состоялся 3 мая. В релизе коротко сказано, что стороны обменялись мнениями по ситуации на территории Украины. Путин рассказал Макрону о военных преступлениях и предложил Евросоюзу прекратить поставки оружия украинской армии. Российский президент также заверил французского коллегу, что страна «по-прежнему открыта к диалогу» и готова продолжать переговоры.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Франции. Пресс-служба Кремля отчиталась о сути беседы.

Из того, что в беседе беспокоило Макрона, Кремль сообщил о глобальной продовольственной безопасности. Путин отметил, что во всем виноваты санкции.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.