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    Обменялись мнениями, обратил внимание, высказал озабоченность. Путин поговорил с Макроном

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    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Франции. Пресс-служба Кремля отчиталась о сути беседы.

    Очередной разговор состоялся 3 мая. В релизе коротко сказано, что стороны обменялись мнениями по ситуации на территории Украины. Путин рассказал Макрону о военных преступлениях и предложил Евросоюзу прекратить поставки оружия украинской армии. Российский президент также заверил французского коллегу, что страна «по-прежнему открыта к диалогу» и готова продолжать переговоры.

    Из того, что в беседе беспокоило Макрона, Кремль сообщил о глобальной продовольственной безопасности. Путин отметил, что во всем виноваты санкции.

    «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.

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