Княжество Лихтенштейн присоединилось к санкциям против России

Княжество Лихтенштейн 3 мая присоединилось к санкциям Евросоюза. Страна запретила гражданам и резидентам России регистрировать трасты на территории княжества, а его гражданам — обслуживать эти трасты, сообщает сайт правительства страны.
Таким образом, карликовое государство в Западной Европе скорректировало меры, введенные 8 апреля пятым пакетом санкций ЕС.
«В рамках корректировки были самостоятельно реализованы еще не реализованные товарные, торговые и финансовые санкции ЕС, включая запрет на предоставление определенных фидуциарных услуг», — говорится в сообщении.
Членам ЕС запрещено регистрировать и обслуживать отношения по передаче в доверительное управление собственности, если в них так или иначе участвуют граждане России — проживающие в РФ, с регистрацией в РФ, юридические лица, которые контролируют россияне или действующие от их имени, а также если права собственности принадлежат российскому гражданину или юридическому лицу более чем наполовину.