Княжество Лихтенштейн присоединилось к санкциям против России

Княжество Лихтенштейн 3 мая присоединилось к санкциям Евросоюза. Страна запретила гражданам и резидентам России регистрировать трасты на территории княжества, а его гражданам — обслуживать эти трасты, сообщает сайт правительства страны.

Таким образом, карликовое государство в Западной Европе скорректировало меры, введенные 8 апреля пятым пакетом санкций ЕС.

«В рамках корректировки были самостоятельно реализованы еще не реализованные товарные, торговые и финансовые санкции ЕС, включая запрет на предоставление определенных фидуциарных услуг», — говорится в сообщении.