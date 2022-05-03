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    Экономика и санкции

    Княжество Лихтенштейн присоединилось к санкциям против России

    1150
    11 комментариев

    Княжество Лихтенштейн 3 мая присоединилось к санкциям Евросоюза. Страна запретила гражданам и резидентам России регистрировать трасты на территории княжества, а его гражданам — обслуживать эти трасты, сообщает сайт правительства страны.

    Таким образом, карликовое государство в Западной Европе скорректировало меры, введенные 8 апреля пятым пакетом санкций ЕС.

    «В рамках корректировки были самостоятельно реализованы еще не реализованные товарные, торговые и финансовые санкции ЕС, включая запрет на предоставление определенных фидуциарных услуг», — говорится в сообщении.

    Членам ЕС запрещено регистрировать и обслуживать отношения по передаче в доверительное управление собственности, если в них так или иначе участвуют граждане России — проживающие в РФ, с регистрацией в РФ, юридические лица, которые контролируют россияне или действующие от их имени, а также если права собственности принадлежат российскому гражданину или юридическому лицу более чем наполовину.

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    Комментарии (11)

    altnec
    Это мягкое предупреждение "семье", теперь двойной агент она же "засланная казачка" под ником налбу-ли-на сделает вааще всё, ей уже ничего не надо. Приготовилась. Всё что она ожидает для совершения любых элементарных действий куклы это "уйти" для одного обожаемого ей человека.
    Эд Хэммет
    А кто ещё не присоединился? Огласите весь список, пожалуйста.
    vfhbr
    Княжество Лихтенштейн, что под боком у Швейцарии, разочаровало!... Наши толстосумы-воры уже намеревались там прятать нажитое неправедным трудом и покупать недвижимость. Кстати, замки там прекрасные!.
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