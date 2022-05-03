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    В правительстве утвердили правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков

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    3 комментария

    Российских экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков внесут в единый реестр. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, скоро документ опубликуют на сайте Ростуризма, 3 мая сообщила пресс-служба кабмина.

    Из реестра можно будет узнать о том, какие экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики могут оказывать услуги, где и какие работают музеи и выставочные залы. Соберут в реестре и информацию о регионах, в которых гиды и экскурсоводы имеют право оказывать свои услуги. Данные о них внесут в реестр по итогам двухэтапного аттестационного экзамена.

    Власти Петербурга уже готовят запуск системы аттестации гидов-экскурсоводов с дальнейшей интеграцией данных в реестр Ростуризма. Поправки в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступят в силу 1 июля 2022 года.

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    Комментарии (3)

    Дядя Бо
    Других то проблем, у правительства и не осталось, поди?
    274715127
    А китайцы со своими гидами везде ходят.
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