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    В Петроградском районе полицейские с погоней задерживали пьяного водителя

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    Задержание нетрезвого водителя с погоней под утро 3 мая происходило в Петроградском районе Петербурга. Сотрудники полиции с трудом остановили нарушителя на улице Куйбышева.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 04:30 у дома 36 по улице Куйбышева внимание сотрудников дорожной полиции привлек каршеринговый автомобиль «Фольксваген». Полицейские предприняли попытку остановить машину, но водитель требование об остановке не выполнил и, увеличив скорость, попробовал скрыться.

    У дома 33 по улице Куйбышева водитель иномарки не справился с управлением, совершив наезд на препятствие. За рулем автомобиля оказался 23-летний уроженец среднеазиатского государства. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него составили административные протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

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