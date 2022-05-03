Губа не дура. Злоумышленники пытались украсть три мешка сигарет из магазина на Ленинском проспекте

Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге злоумышленников, похитивших из магазина на Ленинском проспекте три мешка табачной продукции.

Как сообщили «Фонтанке» 3 мая в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в 3 часа ночи в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Кировскому району города поступила информация о том, что в закрытом магазине, расположенном на Ленинском проспекте, сработала тревожная сигнализация.



Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал при попытке скрыться двух неизвестных с большими черными мешками. Установлено, что уроженцы одной из закавказских республик, отжав замок входной двери в магазин, похитили три мешка табачной продукции.

