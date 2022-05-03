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    COVID-19

    В Петербурге в ковидных реанимациях остаются 199 человек

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    На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями в Петербурге остаются 1 394 человека, из них 199 находятся в реанимации, 39 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает 3 мая городской оперштаб по борьбе с коронавирусом.

    Амбулаторно с подтвержденным ковидом и подозрением на заражение лечатся 6042 человека, еще 5922 получают лекарственную терапию дома. На карантин отправили 146 человек.

    За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 356 новых случаев заражения коронавирусом. Почти столько же выздоровевших — 357.

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