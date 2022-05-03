В Петербурге в ковидных реанимациях остаются 199 человек

На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями в Петербурге остаются 1 394 человека, из них 199 находятся в реанимации, 39 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает 3 мая городской оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Амбулаторно с подтвержденным ковидом и подозрением на заражение лечатся 6042 человека, еще 5922 получают лекарственную терапию дома. На карантин отправили 146 человек.



За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 356 новых случаев заражения коронавирусом. Почти столько же выздоровевших — 357.

