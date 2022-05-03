Размер автокредита в России вырос на треть

Размер кредита, который в первом квартале 2022 года россияне брали на покупку машины, вырос на треть: на 31% по новым автомобилям и на 29% по подержанным, сообщает 3 мая «Коммерсантъ».
Размер кредита на покупку нового автомобиля при этом составил 1,7 млн рублей, на машину с пробегом — 917 тыс. рублей.
Чаще всего покупатели новых машин оформляют кредит на срок от 4 до 5 лет (43% автокредитов) на сумму 1,5–3 млн. рублей. При этом в 30% случаев в качестве первоначального взноса при оформлении покупки они готовы внести почти треть стоимости автомобиля.
Выплату автокредита за покупку подержанной машины новоиспеченные автовладельцы готовы растягивать также на 4–5 лет, но суммы ссуды в этом случае существенно меньше — от 500 тыс. до 1 млн рублей (42% автокредитов). Почти каждый третий покупатель готов внести в качестве первоначального взноса треть стоимости автомобиля (28% автокредитов).
Самыми популярными на вторичном рынке стали 8–11-летние автомобили, они составили треть объема продаж. Автомобили 4–5-летней давности они оттеснили на вторую позицию по частоте приобретения.
В целом по итогам марта покупать машины в кредит россияне стали значительно реже. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), их количество сократилось до 82,2%, или до 16,2 тыс. в абсолютном выражении.