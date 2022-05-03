Размер автокредита в России вырос на треть

Размер кредита, который в первом квартале 2022 года россияне брали на покупку машины, вырос на треть: на 31% по новым автомобилям и на 29% по подержанным, сообщает 3 мая «Коммерсантъ».



Размер кредита на покупку нового автомобиля при этом составил 1,7 млн рублей, на машину с пробегом — 917 тыс. рублей.



Чаще всего покупатели новых машин оформляют кредит на срок от 4 до 5 лет (43% автокредитов) на сумму 1,5–3 млн. рублей. При этом в 30% случаев в качестве первоначального взноса при оформлении покупки они готовы внести почти треть стоимости автомобиля.

