Шольц назвал условие, необходимое для отмены антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ZDF оценил возможность отмены антироссийских санкций. По его словам, этого не будет без достижения согласия между Киевом и Москвой.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции, — цитирует главу правительства Германии ТАСС. — Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) должен договориться с Украиной».
При этом канцлер отметил, это не должен быть «навязанный мир», при котором Россия будет диктовать свои условия. Он заявил, что «Россия не должна победить, Украина не должна проиграть», подчеркнув, что сознательно выбирает именно такую формулировку.
Также Шольц, отвечая на соотвествующий вопрос ведущего, выразил мнение, что Германия сможет отказаться от российского газа быстрее запланированного, но более конкретных сроков не назвал.
Канцлер Германии дал оценку действиям украинских властей, которые в апреле отказались принять у себя президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. «Так делать нельзя, — считает канцлер. — Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать».