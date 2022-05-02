Шольц назвал условие, необходимое для отмены антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ZDF оценил возможность отмены антироссийских санкций. По его словам, этого не будет без достижения согласия между Киевом и Москвой.



«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции, — цитирует главу правительства Германии ТАСС. — Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) должен договориться с Украиной».

При этом канцлер отметил, это не должен быть «навязанный мир», при котором Россия будет диктовать свои условия. Он заявил, что «Россия не должна победить, Украина не должна проиграть», подчеркнув, что сознательно выбирает именно такую формулировку.