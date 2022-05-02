«Животинка сама попросила помощи». Петербуржцы рассказали, как помогают животным, которых одолели клещи

В Петербурге проснулись клещи. Они опасны не только для людей, но и для животных. Наблюдающие за птицами петербуржцы рассказали, в каких случаях избавляют от паразитов диких животных.
Обсуждение начал фотограф Антон Кубышкин, опубликовавший 2 мая в группе во «ВКонтакте» фото ящерицы из Юнтоловского заказника с прицепившимся к ней клещом. Он поинтересовался, нужно ли отлавливать животное, чтобы избавить его от кровососа.
В комментариях участники группы отметили, что специально делать этого не надо, «в природе животные, насекомые и клещи сами между собой разберутся». Но некоторые оказывали помощь животному, если оно само давалось в руки.
«Я когда видел, то вытаскивал клещей, но специально не ловил», — признался Павел Константинов.
«К нам под ноги в крымской степи подлетел воробей с клещом на шее. Дался в руки и сидел смирно, пока вытаскивали клеща. Здесь животинка сама попросила помощи», — рассказала Татьяна Кашицына.
За неделю с 22 по 28 апреля на присасывание клещей пожаловались 92 петербуржца, из них 14 были покусаны на территории города — к примеру, пятеро в Пушкинском районе.