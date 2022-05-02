«Животинка сама попросила помощи». Петербуржцы рассказали, как помогают животным, которых одолели клещи

В Петербурге проснулись клещи. Они опасны не только для людей, но и для животных. Наблюдающие за птицами петербуржцы рассказали, в каких случаях избавляют от паразитов диких животных.



Обсуждение начал фотограф Антон Кубышкин, опубликовавший 2 мая в группе во «ВКонтакте» фото ящерицы из Юнтоловского заказника с прицепившимся к ней клещом. Он поинтересовался, нужно ли отлавливать животное, чтобы избавить его от кровососа.