Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая

Еврокомиссия (ЕК) обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на внеочередную встречу министров энергетики ЕС в понедельник.
«Завтра это будет темой очередного заседания коллегии ЕК, после чего, я уверена, председатель [Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] представит дополнительную информацию», — цитирует Симсон 2 мая ТАСС.
Отвечая на вопрос, следует ли ожидать решение ЕС об эмбарго на российскую нефть, она лишь заявила, что ЕК «работает над очередным пакетом санкций».
Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить Еврокомиссия, затем их представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС, и после одобрения послами санкции должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД.
По сообщениям европейских СМИ, в рамках шестого пакета санкций обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков и возможное частичное эмбарго на поставки нефти из России, которое может быть введено только в отложенном режиме — не ранее чем с начала 2023 года.
По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает