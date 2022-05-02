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    Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая

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    1 комментарий

    Еврокомиссия (ЕК) обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на внеочередную встречу министров энергетики ЕС в понедельник.

    «Завтра это будет темой очередного заседания коллегии ЕК, после чего, я уверена, председатель [Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] представит дополнительную информацию», — цитирует Симсон 2 мая ТАСС.

    Отвечая на вопрос, следует ли ожидать решение ЕС об эмбарго на российскую нефть, она лишь заявила, что ЕК «работает над очередным пакетом санкций».

    Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить Еврокомиссия, затем их представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС, и после одобрения послами санкции должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД.

    По сообщениям европейских СМИ, в рамках шестого пакета санкций обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков и возможное частичное эмбарго на поставки нефти из России, которое может быть введено только в отложенном режиме — не ранее чем с начала 2023 года.

    По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40 % газа, 27 % нефти и 46 % угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле, оно принято также в отложенном режиме и вступит в силу с августа.

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    Комментарии (1)

    Мillemelle
    Всего лишь шестой? пусть не забудут внести туда сметану, сахар и макароны! (с)
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