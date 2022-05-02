Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая

Еврокомиссия (ЕК) обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на внеочередную встречу министров энергетики ЕС в понедельник.

«Завтра это будет темой очередного заседания коллегии ЕК, после чего, я уверена, председатель [Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] представит дополнительную информацию», — цитирует Симсон 2 мая ТАСС.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать решение ЕС об эмбарго на российскую нефть, она лишь заявила, что ЕК «работает над очередным пакетом санкций».