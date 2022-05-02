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    В деревне Хирвости открыли летний сезон на «скорости» 80 лошадиных сил

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    1 комментарий

    Летний сезон конного спорта открыли под Петербургом. Он собрал 22 клуба и 80 участников. И стар и млад приняли участие в первых конноспортивных соревнованиях во Всеволожском районе.

    Как сообщили 2 мая в федерации конного спорта Санкт-Петербурга, первый кубок в сезоне 2022 прошел в минувшие выходные на базе конноспортивного клуба «Вента-Арена» в деревне Хирвости. В нем приняло участие более 80 участников из 22 клубов.

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    Все они выступали на молодых лошадях. Поэтому турнир на открытом грунте крайне важен и для спортсменов, и для лошадей — ведь все соревнования сезона проходят на улице. Он позволил понять, в какой форме находятся спортсмены и лошади, чтобы правильно скорректировать подготовку к основным соревнованиям сезона-22 и выйти к ним на пике своей формы.

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    Комментарии (1)

    265055770
    В лошадиных силах скорость не измеряют.
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