В деревне Хирвости открыли летний сезон на «скорости» 80 лошадиных сил

Летний сезон конного спорта открыли под Петербургом. Он собрал 22 клуба и 80 участников. И стар и млад приняли участие в первых конноспортивных соревнованиях во Всеволожском районе.

Как сообщили 2 мая в федерации конного спорта Санкт-Петербурга, первый кубок в сезоне 2022 прошел в минувшие выходные на базе конноспортивного клуба «Вента-Арена» в деревне Хирвости. В нем приняло участие более 80 участников из 22 клубов.