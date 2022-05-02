«Газпром» не заказал на третий квартал транзитные мощности через Польшу

«Газпром» не стал бронировать на третий квартал мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, а дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.

На аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка магистрали Ямал — Европа в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако российская компания не заказала их, пишет 2 мая РИА Новости.

В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего «Газпром» также не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и дополнительные мощности через Украину на следующие кварталы.