На ЗСД в районе «Зенит Арены» пробка из-за перевернувшегося автомобиля. Водитель поздно заметил дорожные работы

О ДТП на магистрали «Фонтанке» рассказали читатели. По их данным в районе Гребного канала плотная пробка из-за перевернувшегося автомобиля.

Автомобиль перевернулся на 20-м километре ЗСД. Водитель пропустил все объявления о ремонте и повернул руль в последний момент.

В пресс-службе «Магистрали северной столице» нашему изданию подтвердили факт ДТП, отметив, что на дороге велись плановые ремонтные дороги, объявления о которых были и на специальных указателях и на электронном табло.



По данным «Фонтанки», в автомобиле был один человек. Его госпитализировали.

