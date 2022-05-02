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    На ЗСД в районе «Зенит Арены» пробка из-за перевернувшегося автомобиля. Водитель поздно заметил дорожные работы

    426
    1 комментарий

    Автомобиль перевернулся на 20-м километре ЗСД. Водитель пропустил все объявления о ремонте и повернул руль в последний момент.

    О ДТП на магистрали «Фонтанке» рассказали читатели. По их данным в районе Гребного канала плотная пробка из-за перевернувшегося автомобиля.

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    В пресс-службе «Магистрали северной столице» нашему изданию подтвердили факт ДТП, отметив, что на дороге велись плановые ремонтные дороги, объявления о которых были и на специальных указателях и на электронном табло.

    По данным «Фонтанки», в автомобиле был один человек. Его госпитализировали.

    читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Как обычно долбился в телефон
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