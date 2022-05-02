Суд оштрафовал петербургскую акционистку за перфоманс с наручниками и телевизором на Васильевском

Василеостровский райсуд не стал давать максимальный штраф Анне Анисимовой, которую обвинили в дискредитации вооруженных сил России.



Девушку задержали на накануне у станции метро «Василеостровская» после того, как она в белой рубашке с брызгами красной краски приковала себя к ограде. Рядом стоял телевизор.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 2 мая, на Анисимову составили протокол о «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях». По первой части этой статьи наказание предусматривается в виде штрафа для физических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.