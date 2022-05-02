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    Суд оштрафовал петербургскую акционистку за перфоманс с наручниками и телевизором на Васильевском

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    8 комментариев

    Василеостровский райсуд не стал давать максимальный штраф Анне Анисимовой, которую обвинили в дискредитации вооруженных сил России.

    Девушку задержали на накануне у станции метро «Василеостровская» после того, как она в белой рубашке с брызгами красной краски приковала себя к ограде. Рядом стоял телевизор.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 2 мая, на Анисимову составили протокол о «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях». По первой части этой статьи наказание предусматривается в виде штрафа для физических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

    Суд назначил Анисимовой наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

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    Комментарии (8)

    Капитан Очевидность2
    Российское кривосудие совсем уже перестало обременять себя какими-либо доказательствами. Просто лепят статью и всё.
    Но чтобы совсем уж не подставляться и всё было гладко, думаю, скоро введут статью за дискредитацию российского телевизора. А то с дискредитацией армии как-то совсем уж не увязывается данная акция. А так ещё проще будет народ кошмарить - всем, кто не верит Соловьёву - штраф.
    VKuser4069393
    Товарищи росгвардейцы! Холостяки! Возьмите девку в жены, вишь как бесится, мучается без ласки-то...
    VKuser192906306
    Молчаливо глядя через очки...За смелость девушке "5", за логику и ум "2". Есть более спокойные варианты выражения несогласия с чем либо. Для выражения несогласия "путем этой девы" нужно быть безработным и не иметь имущества - и ходи хоть каждый вечер выражайся. Надо очки протереть опять...
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