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    Держите ваши шляпки. В Петербурге ожидается сильный ветер

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    Синоптики предупреждают об усилении ветра во вторник.

    Как сообщает 2 мая ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 7–12 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

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