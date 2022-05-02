В праздновании Ураза-байрама в Петербурге приняли участие от 160 тысяч до четверти миллиона человек

Россия - многонациональная страна. И разные конфессии. Надо с уважением относиться к любым нациям в рамках своей страны, а не разобщаться. В этом сила и единство России. Речь об истинных и искренних людях с любой стороны, негатив отметаю сразу. А почитал сегодня здесь отклики, ужас : впечатление, что арийцев немалая часть отписалась , в шовинистическом духе, вместо того, чтобы нормально и от души поздравить мусульман с окончанием поста, как , между прочим, читал здесь же, что православных поздравляли неделю назад с Пасхой ! И не надо идиотских локальных примеров криминала с разных сторон, ибо неисчислимое большинство всех конфессий нашей огромной в полном адеквате. Всем мира и добра !