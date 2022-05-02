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    В праздновании Ураза-байрама в Петербурге приняли участие от 160 тысяч до четверти миллиона человек

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    20 комментариев

    Завершение поста священного месяца Рамадан отпраздновали мусульмане у Соборной мечети в Петроградском районе.

    В праздничном богослужении, по данным ГУ Росгвардии по Петербургу и области, которое обеспечивало безопасность у мечети, приняло участие более 160 тысяч человек.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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    Тем временем настоятель Соборной мечети Равиль Панчеев сообщил, что Ураза-байрам в 2022 году стал самым многочисленным за последние три года. По его данным, у «Горьковской» собралось более 100 тысяч человек, а в Петербурге в общей сложности порядка 250 тысяч.

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    Мусульман поздравил губернатор Петербурга.

    «Пусть праздник принесет в каждую семью мир, радость и благоденствие!» — пожелал Александр Беглов.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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    Комментарии (20)

    Nazariuss
    Россия - многонациональная страна. И разные конфессии. Надо с уважением относиться к любым нациям в рамках своей страны, а не разобщаться. В этом сила и единство России. Речь об истинных и искренних людях с любой стороны, негатив отметаю сразу. А почитал сегодня здесь отклики, ужас : впечатление, что арийцев немалая часть отписалась , в шовинистическом духе, вместо того, чтобы нормально и от души поздравить мусульман с окончанием поста, как , между прочим, читал здесь же, что православных поздравляли неделю назад с Пасхой ! И не надо идиотских локальных примеров криминала с разных сторон, ибо неисчислимое большинство всех конфессий нашей огромной в полном адеквате. Всем мира и добра !
    serzh.ferro
    граждане удивляются))) 22 года всё удивляются))) пролы.
    angel of death
    как говорила моя покойная мать: "за что боролись, на то и напоролись"...
    наслаждайтесь, петербуржцы, своими культурными ценностями =)
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