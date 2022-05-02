В праздновании Ураза-байрама в Петербурге приняли участие от 160 тысяч до четверти миллиона человек

Завершение поста священного месяца Рамадан отпраздновали мусульмане у Соборной мечети в Петроградском районе.
В праздничном богослужении, по данным ГУ Росгвардии по Петербургу и области, которое обеспечивало безопасность у мечети, приняло участие более 160 тысяч человек.
Тем временем настоятель Соборной мечети Равиль Панчеев сообщил, что Ураза-байрам в 2022 году стал самым многочисленным за последние три года. По его данным, у «Горьковской» собралось более 100 тысяч человек, а в Петербурге в общей сложности порядка 250 тысяч.
Мусульман поздравил губернатор Петербурга.
«Пусть праздник принесет в каждую семью мир, радость и благоденствие!» — пожелал Александр Беглов.