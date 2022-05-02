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    Петербурженка воткнула в брата нож так сильно, что рукоять сломалась

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    5 комментариев

    Семейная драма произошла вечером накануне в квартире Невского района.

    48-летнюю женщину задержали в квартире на улице Подвойского около десяти вечера 1 мая, стало известно «Фонтанке» 2 мая. По предварительной информации, у женщины произошел конфликт с 54-летним братом во время совместного застолья. Во время ссоры она якобы ударила его ножом в грудь, да так, что в теле остался металлический клинок, а рукоятка сломалась.

    Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу, а его сестру увезли в отдел полиции, где составили для начала протокол о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (5)

    Einmerck
    Петербурженка воткнула в брата нож так сильно, что он сломался. Внимание, вопрос! Сломался нож или брат?
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