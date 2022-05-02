Задание на каникулы: 11 российских фильмов и сериалов, за которые не стыдно

Осторожно, все эти люди могут надолго поселиться в ваших мониторах! Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Если вы понимаете, что в ближайшие дни у вас слишком много свободного времени, мы с удовольствием расскажем, как его провести. Самое время познакомиться с достойными российскими сериалами и фильмами. «Батя» Если собрать все стереотипы об отцах, то получится герой «Бати» Владимир. К нему, обитателю российской глубинки, на 70-летний юбилей отправляется сын Макс. Вместе с детьми и женой. В пути они, как это бывает с каждой стереотипной семьей, периодически ссорятся, попадают, как это бывает в любом роуд-муви, в самые странные ситуации. И всё это чередуется с воспоминаниями Макса о детстве — о том, как он научился считать по надгробиям, читать — по политическим газетам, а зарабатывать — на воровстве кабеля. Словом, безоблачным Макс свое детство никак не мог назвать.

Естественно, приехав в дом отца, Макс высказывает ему всё, что о нем думает, но чем больше говорит, тем больше понимает, что детство его было всё-таки счастливым.

Автор: Central Partnership / YouTube.com

«Мир! Дружба! Жвачка!» От детства — к юношеству. «Мир! Дружба! Жвачка!» по своей эпохе недалеко ушел от «Бати». Это всё те же девяностые, где растут четыре друга — Санька, Вовка, Илюша и девочка Женя. Жить, дружить и любить они учатся на фоне автоматных очередей, бандитских разборок и рыночных реалий. Если в первом сезоне герои еще бунтуют, протестуют против взрослых и пытаются сделать что-то важное, то во втором уже сами пытаются вписаться во взрослую жизнь и стараются выстроить отношения с родителями.

Автор: Онлайн-кинотеатр PREMIER / YouTube.com

«Триггер» Артём Стрелецкий — психолог и профессиональный провокатор, практикующий «шоковый» метод психотерапии. Пока большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивают жалобы на жизнь и сочувствуют, Артём провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, подстраивает неловкие ситуации и выталкивает из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится буквально за один-два сеанса. Практика Артёма процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки. Выйдя на свободу после четырехлетнего заключения по делу о доведении до самоубийства, Артём твердо намеревается всё исправить — самостоятельно раскрыть дело, доказать свою невиновность и вернуть любимую жену.

Автор: Продюсерская компания Среда / YouTube.com

«Казанова»

Нет, это не спин-офф, посвященный одному из героев «Улиц разбитых фонарей» (хотя такой сериал мы бы тоже посмотрели). Герой этого «Казановы» — предприимчивый красавец, мастер перевоплощений и обольщений. Он может влюбить в себя любую женщину, чтобы потом... ограбить. Искусство обольщения, кстати, главная причина, по которой жертвы то ли не могут, то ли не хотят давать показания — ведь «Казанова» сделал их счастливыми.

Автор: Amedia Production / YouTube.com

«Иванько» В центре сюжета «Иванько» — дружеские отношения трех женщин: скромной учительницы английского и психолога Вали, преподавательницы танцев и разбитной тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Героиням чуть за 30, и каждой из них кажется, что проблемы подруги куда серьезнее, чем ее собственные. С одной стороны, желание во что бы то ни стало помочь и научить всех жизни выглядит комично, с другой — это вмешательство помогает понять, что на самом деле они несчастны и с этим пора разобраться. Но этот путь оказывается не так уж и прост. В погоне за счастьем подруги постоянно спотыкаются, наступают на одни и те же грабли, усугубляя и без того навалившиеся проблемы с личной жизнью, работой, родителями.



Автор: MOL TV / YouTube.com

«Авантюристы» Этот сериал целиком и полностью напоминает «Поколение аферистов», но это его ничуть не портит. В конце концов, своя рубашка ближе к телу, и наши, отечественные мошенники выглядят роднее и понятнее. Да и способы выманивания денег из «немамонтов» выглядят такими простыми, что невольно ловишь себя на мысли «почему я не догадался?» Зрители познакомятся с историями семи людей, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и гениальных врачей. Конечно, никто из них не был тем, кем представлялся, но какая разница, если ты умеешь убедить людей в своей настоящести! Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении.



Автор: Кинопоиск Премьеры / YouTube.com

«Регби»

Без спорта в российском кино никуда. Но на этот раз спорт не самый российский. Зато история, которая разворачивается на поле для регби и около него, понятна на любом языке. Боксер Макс и спортивная гимнастка Настя вот-вот окажутся за бортом большого спорта. Он — из-за неуживчивого характера, она — из-за неудачного романа с тренером. И обоих героев в итоге объединит регби.

В конце концов, мы уже слишком много знаем о хоккее, футболе и шахматах.

Автор: more tv / YouTube.com

«Мистер Нокаут» Продолжаем спортивную паузу фильмом о выдающемся советском боксере Валерии Попенченко, который каждый свой бой завершал нокаутом. Но «Мистер Нокаут» не превращается в бесконечный спарринг — он рассказывает о детстве, юности, учебе, военной службе и начале спортивной карьеры чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. А еще это история о том, что даже в самом престижном поединке главное для спортсмена — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу. В общем, этакое супергеройское кино, где супергерой — живой человек, а не мифический парень в трико.

Автор: Novoekino / YouTube.com

«Медиатор»

Когда в кадре появляется кавээнщик Андрей Бурковский, ненароком ждешь от него каких-то комичных выходок, пусть актер давно начал сниматься в драматических фильмах и даже играет в театре. Но в «Медиаторе» эти ожидания время от времени оправдываются. С работой переговорщиков мы более-менее знакомы по роли Кевина Спейси в одноименном фильме 1998 года. Так почему бы не посмотреть, как эти люди работают в российских реалиях? Герой Андрея Бурковского — как раз такой переговорщик-медиатор и психолог. Он помогает расследовать загадочные детские суициды, попутно успевая зарабатывать на совершенно безумных заказах: то пытается заставить наследника нефтяной фирмы сбросить свои акции, то пробует вразумить отбившуюся от рук дочь богатой женщины.

В своей работе медиатор не чурается ни предельно жестоких манипуляций, ни трюков. Ведь главный герой — и сам отчасти психопат. Впрочем, не только он — в «Медиаторе» все персонажи кажутся немного с прибабахом. Тем интереснее наблюдать за их историями.

Автор: START / YouTube.com

«Душегубы»

Отечественные киношники с недавнего времени стали плотно окучивать русское маньячное поле. В «Душегубах» (впрочем, это понятно из названия) без душителей (точнее, без одного — витебского) тоже не обошлось, но главные герои (и одновременно злодеи) здесь совсем не психопатические ублюдки, а продажные копы, судьи и совершенно конкретный следователь Шахнович, который закрыл 36 дел. Закрыть-то закрыл, да только по ним осудили 14 невиновных, один из которых ослеп, отбывая наказание, а другого и вовсе приговорили к высшей мере. Разобраться в хаосе, порожденном Шахновичем, берется минский следователь Леонид Ипатьев. В компании с молодым оперативником и прекрасной техником-криминалистом (кстати, как будет здесь звучать феминитив?) он возобновляет расследование. Чем оно закончится, вы, наверное, и сами догадались, но есть в этом сериале еще одна любопытная деталь — наконец-то кто-то рассказал, как велись расследования в те времена, когда у следователей не было ни мобильников, ни навигаторов, вообще ничего — одна только дедукция с интуицией (Шерлок, без обид).

Автор: Amediateka / YouTube.com

«Родком» Перевоплощение героя — один из тропов идеального сторителлинга. Здесь оно тоже присутствует, правда, с поправкой на реалии. А реалии эти знакомы каждому родителю (особенно тем, кто состоит в родительском чате). Итак, герой. Это Сергей Шмелев. В школе он был тем еще сорванцом, и жизнь его, в общем-то, ничему особо не научила. После того, как ему изменила жена, он забирает 12-летнего сына, переезжает в квартиру к другу и переводит ребенка в школу, которую сам худо-бедно закончил. Учителя и директор всё еще хорошо помнят Сергея и его выходки, но этого недостаточно — бывшая одноклассница, над которой наш герой измывался все школьные годы, стала председателем родительского комитета. Теперь перед Шмелевым стоит непростая задача — ему надо перевоплотиться, изменить мнение окружающих о себе, стать нормальным отцом (пусть и одиночкой) и убедить суд оставить себе сына. Одним словом — Феникс.

Автор: Кинотрейлеры HD / YouTube.com