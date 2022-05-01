В загоревшейся квартире на Малоохтинском нашли труп мужчины

Вечером 1 мая во время тушения пожара в квартире на Малоохтинском проспекте, 84 Б пожарные нашли труп мужчины, его личность устанавливается. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главное управление МЧС по Петербургу.

По данным ведомства спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 22.35. Примерно через полчаса возгорание было ликвидировано.



«В двухкомнатной, отдельной квартире, в комнате площадью 18 кв. метров происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров. <...> На месте пожара обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается)», — сообщили в МЧС.



Подробности происшествия в настоящий момент устанавливаются.