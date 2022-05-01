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    В Петербурге на журналистку «Новой газеты» составили протокол за нарушение ковидных ограничений

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    В Петербурге 1 мая в отношении журналиста «Новой газеты» Елены Лукьяновой составили протокол по статье о нарушении антиковидных ограничений (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). Об этом сообщают правозащитники.

    В сообщении уточняется, что Лукьянова подвозила на Невский проспект известную художницу, 77-летнюю Елену Осипову, которая встала в одиночный пикет с плакатом. Журналист и ее коллега, Андрей Душутин, прогулялись по центру, а когда возвращались к машине, были задержаны полицией. Осипову полицейские отвезли домой.

    Лукьянова, как и Душутин, в этот момент находились не на работе и не имели при себе пресс-карт.

    По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП журналисту грозит наказание в виде предупреждения, либо штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

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