В Польше енот устроил ночевку на фонаре. Пожарные снимали его дважды

В польском Жабуве енот забрался на фонарь и уснул там. Снимать животное пришлось спасателям местной добровольной пожарной части. Об этом сообщает издание Fakt.pl.

Чтобы снять задремавшее животное, пожарным пришлось оцепить территорию. Зверька сняли с помощью лебедки.



Пока спасатели собирали свое оборудование, енот воспользовался ситуацией и снова залез на фонарь. Во второй раз его сняли и поместили в мешок для перевозки животных.



На волю зверька выпустили только в лесу. В третий раз возвращаться к месту своей необычной ночевки он не стал.

