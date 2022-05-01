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    В Польше енот устроил ночевку на фонаре. Пожарные снимали его дважды

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    1 комментарий

    В польском Жабуве енот забрался на фонарь и уснул там. Снимать животное пришлось спасателям местной добровольной пожарной части. Об этом сообщает издание Fakt.pl.

    Чтобы снять задремавшее животное, пожарным пришлось оцепить территорию. Зверька сняли с помощью лебедки.

    Пока спасатели собирали свое оборудование, енот воспользовался ситуацией и снова залез на фонарь. Во второй раз его сняли и поместили в мешок для перевозки животных.

    На волю зверька выпустили только в лесу. В третий раз возвращаться к месту своей необычной ночевки он не стал.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Там беженцев уже сколько, енот от них на столбе и загасился
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