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    В Петербурге задержали координатора проекта «Рёбра Евы»

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    4 комментария

    В Петербурге 1 мая задержали координатора социального проекта «Рёбра Евы» Юлию Карпухину. Об этом в телеграм-канале проекта сообщили её коллеги.

    «Координаторка «Рёбер Евы» Юлия Карпухина задержана в Санкт-Петербурге. Её везут в Гатчину, вменяют подозрение в административном правонарушении», — говорится в сообщении.

    «Рёбра Евы» — это социально-художественный проект, посвящённый борьбе с гендерной дискриминацией. На этой площадке регулярно проводятся фестивали, лекции, мастер-классы, а также работает английский клуб.

    По неподтверждённой пока информации правозащитников, Карпухина была задержана не в Петербурге, а в Гатчине после того, как в полицию поступило сообщение об организации несогласованного публичного мероприятия. Вместе с ней якобы задержали активистку Дару Щукину.

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    Комментарии (4)

    Эд Хэммет
    Надо бы уже подвергшимся дискриминации мужикам тоже свой проект создать. А название что-нибудь типа "копчик Адама" подошло бы.
    Кот Ученый
    Лесбиянству - бой!!! )
    Ref
    Мужика ей надо...
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