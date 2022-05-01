В Петербурге задержали координатора проекта «Рёбра Евы»

В Петербурге 1 мая задержали координатора социального проекта «Рёбра Евы» Юлию Карпухину. Об этом в телеграм-канале проекта сообщили её коллеги.

«Координаторка «Рёбер Евы» Юлия Карпухина задержана в Санкт-Петербурге. Её везут в Гатчину, вменяют подозрение в административном правонарушении», — говорится в сообщении.

«Рёбра Евы» — это социально-художественный проект, посвящённый борьбе с гендерной дискриминацией. На этой площадке регулярно проводятся фестивали, лекции, мастер-классы, а также работает английский клуб.

По неподтверждённой пока информации правозащитников, Карпухина была задержана не в Петербурге, а в Гатчине после того, как в полицию поступило сообщение об организации несогласованного публичного мероприятия. Вместе с ней якобы задержали активистку Дару Щукину.