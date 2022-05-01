В дом ветеранов в Павловске приехала комиссия после жалоб на скудное питание

После того, как обитатели Дома ветеранов войны и труда № 1 в Павловске пожаловались на качество питания в заведении, туда приехала комиссия во главе с вице-губернатором Петербурга Олегом Эргашевым. Об этом «Фонтанке» 1 мая рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

В четверг, 28 апреля парламентарий направил обращение к губернатору Александру Беглову. К депутату накануне обратилась петербурженка, которая рассказала о том, что проживающие в пансионате жалуются на то, что питание не удовлетворяет их потребностям, и они испытывают постоянное чувство голода. Вишневский обратил внимание, что региональные нормы питания (установлены постановлением Смольного №1 284 от 29 декабря 2014 года) ниже нормы, установленной на федеральном уровне (приказ Минтруда № 552н от от августа 2014 года). Он привел в пример, что ведомство прописало ежедневную порцию говядины весом в 127,7 грамм, Петербург — всего 60 граммов (90 граммов брутто). Со ссылкой на информацию заявительницы парламентарий указал, что в пансионате, например, вместо положенных 20 граммов масла давали всего 10, а прописанную ежедневную норму в 15 граммов сыра — только дважды в неделю.

В воскресенье, 1 мая, ему позвонила обитательница дома ветеранов Татьяна Фоменкова и рассказала о приезде комиссии во главе с Эргашевым, и проживающие получили обещание, что питание изменится в лучшую сторону.



В свою очередь, вице-губернатор также рассказал о поездке на своей странице «ВКонтакте».



«Вместе с председателем комитета по социальной политике Еленой Фидриковой посетили Дом ветеранов войны и труда № 1 в Павловске. <...> За чашкой чая обсудили текущие проблемы и выслушали пожелания ветеранов. Рассмотрели вопросы предоставления социально-медицинских услуг, досуга и организацию питания. По словам жителей дома, за последние два года питание в учреждении значительно улучшилось, однако остались пожелания к качеству приготовления отдельных блюд и исключения из рациона нелюбимых продуктов», — написал чиновник.



Эргашев утверждает, что обитатели пансионата получают сбалансированный рацион, «а нормы по многим позициям даже превышают федеральные». «Но, разумеется, нам всегда есть к чему стремиться. Уверен, руководитель дома-интерната учтет пожелания ветеранов», — добавил чиновник. Он анонсировал собрание экспертного совета для изучения вопросов питания в соцучреждениях.

