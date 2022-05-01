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    У петербургской предпринимательницы украли BMW X5 стоимостью почти 9 млн

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    4 комментария

    Немецкий кроссовер покинул хозяйку в Выборгском районе Петербурга. Автомобиль стоил почти 9 млн рублей.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 45-летняя предпринимательница из поселка Парголово. Женщина припарковала свой синий БМВ Х5 на улице Комиссара Смирнова в Выборгском районе Петербурга. Автомобиль 2022 года выпуска остался без присмотра на 4 часа. За это время он исчез.

    Ущерб для семейного бюджета петербурженка оценила в 8,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

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    Комментарии (4)

    NoName1234
    Всегда хотел знать… откуда у них деньги на такую тачку????
    Тут подработку ищешь за 200 Рубасов в час.. и не можешь найти… а некоторые особи - на авто по 9 Лямов разъезжают….
    Свободу Лёхе!
    Надо привыкать - правила Игры изменились!..)
    serzh.ferro
    всё равно запчастей скоро не будет)))
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