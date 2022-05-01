У петербургской предпринимательницы украли BMW X5 стоимостью почти 9 млн

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 45-летняя предпринимательница из поселка Парголово. Женщина припарковала свой синий БМВ Х5 на улице Комиссара Смирнова в Выборгском районе Петербурга. Автомобиль 2022 года выпуска остался без присмотра на 4 часа. За это время он исчез.



Ущерб для семейного бюджета петербурженка оценила в 8,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

