Ночью на Васильевском полиция тормозила стрелявших из «Соляриса»

Торжественный ночной проезд по Васильевскому острову остановила жалоба сантехника. Из автомобиля разносились выстрелы.
Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне ночью в полицию обратился 36-летний сантехник. Мужчина стал свидетелем стрельбы. Палили из «Хёндэ Соляриса» на Морской набережной.
Автомобиль догнала полиция. Из салона вывели 25-летнего водителя и его 29-летнего приятеля. Их доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
Изъят газовый пистолет, четыре патрона, гильзы.