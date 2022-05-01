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    Ночью на Васильевском полиция тормозила стрелявших из «Соляриса»

    586
    2 комментария

    Торжественный ночной проезд по Васильевскому острову остановила жалоба сантехника. Из автомобиля разносились выстрелы.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне ночью в полицию обратился 36-летний сантехник. Мужчина стал свидетелем стрельбы. Палили из «Хёндэ Соляриса» на Морской набережной.

    Автомобиль догнала полиция. Из салона вывели 25-летнего водителя и его 29-летнего приятеля. Их доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

    Изъят газовый пистолет, четыре патрона, гильзы.

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    Комментарии (2)

    Чёрт Опасный
    Ставки сделаны?)
    07A
    Заказчики после ремонта стреляли в сантехника?
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