В Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский

В горах Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом со ссылкой на пресс-службу курорта в воскресенье, 1 мая, сообщает «Интерфакс».



«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них, — рассказали в пресс-службе «Красной Поляны». — Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами». Подробности трагического происшествия представители администрации курорта не уточнили.



В свою очередь, по данным информагентства, Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. От травм он скончался в воскресенье утром.

