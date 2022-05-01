В Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский

В горах Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом со ссылкой на пресс-службу курорта в воскресенье, 1 мая, сообщает «Интерфакс».
«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них, — рассказали в пресс-службе «Красной Поляны». — Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами». Подробности трагического происшествия представители администрации курорта не уточнили.
В свою очередь, по данным информагентства, Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. От травм он скончался в воскресенье утром.
Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО «Красная поляна» работал с 2015 года, входил в совет директоров компании.
Прощание с ним состоится 3 мая в Красной Поляне.