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    В Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский

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    В горах Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом со ссылкой на пресс-службу курорта в воскресенье, 1 мая, сообщает «Интерфакс».

    «Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них, — рассказали в пресс-службе «Красной Поляны». — Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами». Подробности трагического происшествия представители администрации курорта не уточнили.

    В свою очередь, по данным информагентства, Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. От травм он скончался в воскресенье утром.

    Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО «Красная поляна» работал с 2015 года, входил в совет директоров компании.

    Прощание с ним состоится 3 мая в Красной Поляне.

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